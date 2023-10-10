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Концерн Rheinmetal получил новый крупный заказ от правительства ФРГ для Украины
Концерн Rheinmetal получил новый крупный заказ от правительства ФРГ для Украиныhttps://racurs.ua/n188149-koncern-rheinmetal-poluchil-novyy-krupnyy-zakaz-ot-pravitelstva-frg-dlya-ukrainy.htmlРакурс
Збройний концерн Rheinmetal знову отримав велике замовлення від німецького уряду для України. Цього разу — на постачання 150 тисяч артилерійських боєприпасів.
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Це вже третє замовлення на постачання артилерійських боєприпасів за рамковим контрактом з Бундесвером.
Ідеться про боєприпаси 155-мм від іспанської дочірньої компанії Rheinmetall Expal Munitions, а також розривні боєприпаси DM 121. Обидва призначені для України.
Кілька десятків тисяч одиниць амуніції планується поставити у 2023 році, решту — у 2024 році.
Найбільший виробник боєприпасів у світі німецький концерн Rheinmetall повідомив, що снаряди будуть вироблені на новому заводі Rheinmetall в Іспанії.
У середині серпня повідомлялося, що ЄС передав Україні 223,8 тис. артилерійських снарядів. Це перша частина партії в 1 млн снарядів, яку країни Європи обіцяли передати українській армії протягом року, тобто до весни 2024 року.
Міністри закордонних справ ЄС схвалили загальний план постачання Україні боєприпасів у березні, але затвердження схеми закупівель буксувало, доки уряди сперечалися про умови контрактів.
У ході нинішнього контрнаступу ЗСУ активно використовують боєприпаси, і після рішення США поставити Україні касетні снаряди, у деяких випадках мають перевагу над російською артилерією.
росіяни влітку погрожували знищити німецький завод Rheinmetall.
Якщо такий завод з’явиться в Україні, то росіяни вважатимуть його «законною ціллю для збройних сил рф, — заявила алкоголічка та за сумісництвом прес-секретар МЗС рф Марія Захарова.
Своєю чергою керівництво заводу відреагувало на це заявою про те, що «концерн збирається захистити завод системами ППО виробництва Rheinmetal».
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