Концерн Rheinmetal отримав нове велике замовлення від уряду ФРН для України

https://racurs.ua/ua/n188149-koncern-rheinmetal-otrymav-nove-velyke-zamovlennya-vid-uryadu-frn-dlya-ukrayiny.html

Ракурс

Збройний концерн Rheinmetal знову отримав велике замовлення від німецького уряду для України. Цього разу — на постачання 150 тисяч артилерійських боєприпасів.

.

Це вже третє замовлення на постачання артилерійських боєприпасів за рамковим контрактом з Бундесвером.

Ідеться про боєприпаси 155-мм від іспанської дочірньої компанії Rheinmetall Expal Munitions, а також розривні боєприпаси DM 121. Обидва призначені для України.

Кілька десятків тисяч одиниць амуніції планується поставити у 2023 році, решту — у 2024 році.

Найбільший виробник боєприпасів у світі німецький концерн Rheinmetall повідомив, що снаряди будуть вироблені на новому заводі Rheinmetall в Іспанії.

У середині серпня повідомлялося, що ЄС передав Україні 223,8 тис. артилерійських снарядів. Це перша частина партії в 1 млн снарядів, яку країни Європи обіцяли передати українській армії протягом року, тобто до весни 2024 року.

Міністри закордонних справ ЄС схвалили загальний план постачання Україні боєприпасів у березні, але затвердження схеми закупівель буксувало, доки уряди сперечалися про умови контрактів.

У ході нинішнього контрнаступу ЗСУ активно використовують боєприпаси, і після рішення США поставити Україні касетні снаряди, у деяких випадках мають перевагу над російською артилерією.

росіяни влітку погрожували знищити німецький завод Rheinmetall.

Якщо такий завод з’явиться в Україні, то росіяни вважатимуть його «законною ціллю для збройних сил рф, — заявила алкоголічка та за сумісництвом прес-секретар МЗС рф Марія Захарова.

Своєю чергою керівництво заводу відреагувало на це заявою про те, що «концерн збирається захистити завод системами ППО виробництва Rheinmetal».