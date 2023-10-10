Владимир Зеленский, фото: «Читомо»

https://racurs.ua/n188155-novogo-glavu-poltavskoy-oga-naznachil-zelenskiy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, призначив новим головою Полтавської обласної державної адміністрації Філіпа Проніна, увільнивши від тимчасово виконання обов’язків Дмитра Луніна.

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Відповідний указ № 686/2023 від 10 жовтня опублікований на сайті Офісу президента.

Відповідні документи опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Призначити Проніна Філіпа Євгеновича головою Полтавської обласної державної адміністрації, — вказано в документі.

Іншим указом — № 685/2023 — Зеленський увільнив Луніна від тимчасового виконання обов’язків голови Полтавської ОДА.

Пронін має вищу економічну та юридичну освіту. З 2005 по 2008 роки був головним спеціалістом Департаменту аналітичної роботи в Державному комітеті фінансового моніторингу України.

З 2008 до 2010 року працював в українському офісі компанії KPMG, де відповідав за створення та розвиток групи незалежних фінансових розслідувань.

З 2010 до 2017 року працював у Держслужбі фінансового моніторингу України.

У 2017 році очолив Управління виявлення та розшуку активів АРМА, а із січня 2020 року обіймав посаду заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів.