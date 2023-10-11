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Израиль говорит о 1200 жертвах нападения ХАМАСа, в Секторе Газа погибли 700 человек
Израиль говорит о 1200 жертвах нападения ХАМАСа, в Секторе Газа погибли 700 человекhttps://racurs.ua/n188166-izrail-govorit-o-1200-jertvah-napadeniya-hamasa-v-sektore-gazy-pogibli-700-chelovek.htmlРакурс
Кількість жертв атаки палестинського терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль станом на ранок середи сягнула понад 1200.
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Про це пише видання The Times of Israel.
Армія оборони Ізраїлю оприлюднила імена ще 14 солдатів, які загинули 7 жовтня під час наступу. Таким чином, кількість загиблих ізраїльських солдатів зросла до 170.
Вночі авіація Ізраїлю завдала масованих ударів по Сектору Гази, вразивши понад 200 цілей у прибережному районі міста Газа. Також Ізраїль атакував морські цілі ХАМАСу в Секторі Гази.
За непідтвердженими повідомленнями, ізраїльська авіація завдала удару по будинку родичів військового командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа в місті Хан-Юнісі.
Раніше Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю повідомило, що близько 3 тис. осіб дістали поранення внаслідок нападу, з них понад 500 все ще перебувають у лікарнях.
Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС розпочав масовану атаку на Ізраїль з використанням піхоти та артилерії. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб.
Ізраїльські військові заявили, що на території Ізраїлю знайшли близько 1500 тіл бойовиків ХАМАС після встановлення контролю над кордоном.
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