Ізраїль каже про 1200 жертв нападу ХАМАСу, у Секторі Газа загинуло 700 осіб

MAHMUD HAMS / AFP

https://racurs.ua/ua/n188166-izrayil-kaje-pro-1200-jertv-napadu-hamasu-u-sektori-gazy-zagynulo-700-osib.html

Ракурс

Кількість жертв атаки палестинського терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль станом на ранок середи сягнула понад 1200.

.

Про це пише видання The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю оприлюднила імена ще 14 солдатів, які загинули 7 жовтня під час наступу. Таким чином, кількість загиблих ізраїльських солдатів зросла до 170.

Вночі авіація Ізраїлю завдала масованих ударів по Сектору Гази, вразивши понад 200 цілей у прибережному районі міста Газа. Також Ізраїль атакував морські цілі ХАМАСу в Секторі Гази.

За непідтвердженими повідомленнями, ізраїльська авіація завдала удару по будинку родичів військового командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа в місті Хан-Юнісі.

Раніше Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю повідомило, що близько 3 тис. осіб дістали поранення внаслідок нападу, з них понад 500 все ще перебувають у лікарнях.

Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС розпочав масовану атаку на Ізраїль з використанням піхоти та артилерії. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб.

Ізраїльські військові заявили, що на території Ізраїлю знайшли близько 1500 тіл бойовиків ХАМАС після встановлення контролю над кордоном.