Где самые высокие и самые низкие пенсии в Украине

https://racurs.ua/n188177-gde-samye-vysokie-i-samye-nizkie-pensii-v-ukraine-infografika.html

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Станом на 1 жовтня в Україні налічується понад 10,5 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5 тис. 350 грн. Серед регіонів України найвищі середні пенсії отримують у Києві на рівні 7 тис. 220 грн.

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Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Окрім Києва, високі пенсії мають:

Рівненська область — 6 тис. 674 грн;

Донецька область — 6 тис. 612 грн;

Луганська область — 6 тис. 323 грн;

Дніпропетровська область — 5 тис. 866 грн.

Водночас, найнижчі пенсії в Україні зафіксовані у:

Тернопільській області — 4 тис. 41 грн;

Закарпатській області — 4 тис. 231 грн;

Чернівецькій області — 4 тис. 236 грн.

Нагадаємо, середній розмір пенсії в Україні за 9 місяців 2023 року зріс на 727,74 гривень або на 15,7% до 5 350,33 гривень При цьому інфляція становила 3,0%.