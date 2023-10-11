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Де найвищі та найнижчі пенсії в Україні

Де найвищі та найнижчі пенсії в Україні (ІНФОГРАФІКА)

11 жов 2023, 12:23
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Станом на 1 жовтня в Україні налічується понад 10,5 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5 тис. 350 грн. Серед регіонів України найвищі середні пенсії отримують у Києві на рівні 7 тис. 220 грн.


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Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Окрім Києва, високі пенсії мають:

  • Рівненська область — 6 тис. 674 грн;

  • Донецька область — 6 тис. 612 грн;

  • Луганська область — 6 тис. 323 грн;

  • Дніпропетровська область — 5 тис. 866 грн.

Водночас, найнижчі пенсії в Україні зафіксовані у:

  • Тернопільській області — 4 тис. 41 грн;

  • Закарпатській області — 4 тис. 231 грн;

  • Чернівецькій області — 4 тис. 236 грн.

Нагадаємо, середній розмір пенсії в Україні за 9 місяців 2023 року зріс на 727,74 гривень або на 15,7% до 5 350,33 гривень При цьому інфляція становила 3,0%.

Джерело: Ракурс


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