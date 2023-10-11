Бельгия направит 1,7 млрд евро Украине из замороженных активов рф

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Бельгія направить 1,7 млрд євро на підтримку України із заморожених російських активів. Про це 11 жовтня заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.

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Брюссель створив спеціальний фонд для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюють з оподаткування заморожених в країні активів рф.

Зі слів де Кроо, Бельгія має намір підтримувати Київ за трьома напрямками, серед яких військова допомога та економічні санкції.

Третій — це створення Фонду України обсягом 1,7 млрд євро… Джерелом цього фонду стануть мільярдні російські активи, заморожені у Бельгії. Ми в Бельгії маємо оподаткування прибутків цих заморожених активів. Минулого року для нас було чітко зрозуміло, що оподаткування прибутків цих активів має на 100% піти на користь народу України. Ми робили це торік, і цьогоріч зробимо це знову через фонд на 1,7 млрд євро. Цей фонд буде використаний на придбання військової техніки, гуманітарну підтримку, Європейський фонд миру, макрофінансову допомогу тощо, — зазначив прем'єр.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Бельгії оголосила, що країна у 2025 році відправить Україні винищувачі F-16.