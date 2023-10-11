Освящал технику оккупантов, которой убивали гражданских – подозрение получил настоятель храма УПЦ (МП)

https://racurs.ua/n188189-osvyaschal-tehniku-okkupantov-kotoroy-ubivali-grajdanskih-podozrenie-poluchil-nastoyatel-hrama.html

Ракурс

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області священнику УПЦ (МП) заочно повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф (ч. 3 ст. 436−2 КК України).

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За даними слідства, настоятель одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ (МП) активно підтримував дії країни-агресора.

Наприкінці липня 2022 року в окупованому смт Дворічна Куп’янського району відбувся публічний релігійний захід з приводу «Дня Хрещення Русі», який проводився місцевими представниками Української православної церкви Московського патріархату.

Саме там протоієрей Московського патріархату благословляв представників зс рф та освячував військову автомобільну техніку окупантів.

Настоятель наказав своїм поплічникам знімати на камеру «захід» для подальшого оприлюднення на проросійських медіаресурсах.

Після звільнення Харківщини протоієрей разом із сім'єю втік на територію рф, де зараз він є настоятелем однієї з російських церков.