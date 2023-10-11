Штраф от 34 до 680 тыс. грн – МВД разработало законопроект о нарушении комендантского часа

МВС ініціювало законопроект про відповідальність закладів, які працюють у комендантську годину.

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Про це повідомив 11 жовтня міністр Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

Порушників пропонують карати штрафами 34−170 тис. грн, якщо це сталося вперше. Якщо повторно — 340−680 тис. грн.

Також проводиться перевірка поліцейських, які фігурували у розслідуванні журналіста Михайла Ткача.

Поліція не може змусити власників клубів та ресторанів, які порушують комендантську годину, дотримуватися правил, — заявляв раніше Клименко.

Глава МВС сказав, що у поліції немає правового механізму.

Він сказав, що поліцейські «однозначно не ігнорують» роботу клубу і «патрулі виїжджають за адресою», але змусити власників клубу дотримуватися правил не виходить.

Такі заклади маскують свою роботу. За зовнішніми ознаками і не скажеш, що ресторан чи клуб працює: у вікнах темно, музики немає. Пропускають клієнтів приховано, за попереднім записом. У поліцейських немає підстав вломитися всередину. Для цього потрібна санкція суду… Вирішення цього питання — комплексне і потребує залучення різних органів влади. Якщо простіше: дайте правовий механізм, будемо використовувати, — пояснив очільник МВС.

Раніше журналісти виявили, що попри дію комендантської години один зі столичних клубів активно приймає відвідувачів. Тоді викликали поліцію, але ті відмовилися перевіряти заклад.

Михайло Ткач 11 жовтня повідомив, що у Києві розпочали демонтаж незаконно встановленої тераси клубу Boho, де УП й помітило порушення комендантської години.