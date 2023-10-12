Берлин будет держать 35 тысяч солдат в боеготовности для обороны НАТО

https://racurs.ua/n188213-berlin-budet-derjat-35-tysyach-soldat-v-boegotovnosti-dlya-oborony-nato.html

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Німеччина у майбутньому триматиме 35 тис. військовослужбовців у стані підвищеної готовності для реалізації нової стратегії стримування та оборони НАТО.

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Про це повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус на полях зустрічі Північноатлантичного альянсу у Брюсселі, пише Stern.

Йдеться про підтримку регіональних оборонних планів конкретними силами, — зазначив Пісторіус.

Йдеться не лише про 35 тис. солдатів у стані високої або максимальної готовності, а також й про близько 200 літаків, фрегатів, корветів та багато іншої військової техніки. Головне командування сил НАТО в Європі зможе просити про застосування цих військ з 2025 року.

Ми де-факто йдемо ва-банк, — сказав Пісторіус.

Нова оборонна модель військово-політичного блоку передбачає утримання 300 тис. солдатів у стані високої готовності для можливих місій НАТО в майбутньому. Сьогодні країни НАТО надають близько 40 тис. солдатів для сил швидкого реагування Альянсу.