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Ракурс
Берлін триматиме 35 тисяч солдатів у стані боєготовності для оборони НАТО

Берлін триматиме 35 тисяч солдатів у стані боєготовності для оборони НАТО

12 жов 2023, 15:57
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Німеччина у майбутньому триматиме 35 тис. військовослужбовців у стані підвищеної готовності для реалізації нової стратегії стримування та оборони НАТО.


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Про це повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус на полях зустрічі Північноатлантичного альянсу у Брюсселі, пише Stern.

Йдеться про підтримку регіональних оборонних планів конкретними силами, — зазначив Пісторіус.

Йдеться не лише про 35 тис. солдатів у стані високої або максимальної готовності, а також й про близько 200 літаків, фрегатів, корветів та багато іншої військової техніки. Головне командування сил НАТО в Європі зможе просити про застосування цих військ з 2025 року.

Ми де-факто йдемо ва-банк, — сказав Пісторіус.

Нова оборонна модель військово-політичного блоку передбачає утримання 300 тис. солдатів у стані високої готовності для можливих місій НАТО в майбутньому. Сьогодні країни НАТО надають близько 40 тис. солдатів для сил швидкого реагування Альянсу.

Джерело: Ракурс


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