Последствия ракетного удара по селу Гроза в Харьковской области, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n188217-stala-izvestna-chislennost-vseh-ubityh-rossiyanami-grajdanskih-v-groze.html

Ракурс

Криміналісти поліції ідентифікували всіх загиблих внаслідок ракетного удару по кафе у селі Гроза на Харківщині.

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Про це сьогодні, 12 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

59 людей вбили росіяни прямим влучанням Іскандеру в селі Гроза. Всі жертви — місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі — цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь, — наголосив він.

За словами Клименка, 19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій — шість діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів.

Зокрема:

одного із загиблих — 60-річного чоловіка — криміналісти встановили по 20-ти частинах тіла;

ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів.

Міністр зазначив, що без сучасних мобільних ДНК-лабораторій на процес ідентифікації такої кількості тіл та фрагментів пішло би близько року.