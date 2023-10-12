Стала известна численность всех убитых россиянами гражданских в Грозеhttps://racurs.ua/n188217-stala-izvestna-chislennost-vseh-ubityh-rossiyanami-grajdanskih-v-groze.htmlРакурс
Криміналісти поліції ідентифікували всіх загиблих внаслідок ракетного удару по кафе у селі Гроза на Харківщині.
Про це сьогодні, 12 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко
59 людей вбили росіяни прямим влучанням Іскандеру в селі Гроза. Всі жертви — місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі — цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь, — наголосив він.
За словами Клименка, 19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій — шість діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів.
Зокрема:
- одного із загиблих — 60-річного чоловіка — криміналісти встановили по 20-ти частинах тіла;
- ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів.
Міністр зазначив, що без сучасних мобільних ДНК-лабораторій на процес ідентифікації такої кількості тіл та фрагментів пішло би близько року.
Нам важливо було встановити ім’я кожного загиблого, зберегти пам’ять про них та зафіксувати всіх жертв російського удару. Пам’ятаємо. Не пробачимо, — наголосив Клименко.