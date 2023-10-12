Воины ССО из дрона проредили ряды оккупантов на Донеччине

https://racurs.ua/n188218-voiny-sso-iz-drona-proredili-ryady-okkupantov-na-donechchine-video.html

Ракурс

Військовослужбовці Третього полку імені Святослава Хороброго Сил спеціальних операцій Збройних сил України за допомогою безпілотників відшукали та знищили групу загарбників, які безуспішно переховувалися у лісосмузі на лінії фронту у Донецькій області.

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За допомогою БПЛА воїни відшукали та знищили групу загарбників, які безуспішно ховалась в «зеленці» на облаштованих позиціях. Ні листя дерев, ні українська земля не прихистили російських терористів. Так буде з кожним! Йдемо далі! — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше воїни 3-го полку ССО неподалік одного з населених пунктів Донеччини виявили два міномети 120-мм калібру рф та склад боєприпасів.