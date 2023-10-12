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Ракурс
Воїни ССО з дрона прорідили ряди окупантів на Донеччині

Воїни ССО з дрона прорідили ряди окупантів на Донеччині (ВІДЕО)

12 жов 2023, 16:42
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Військовослужбовці Третього полку імені Святослава Хороброго Сил спеціальних операцій Збройних сил України за допомогою безпілотників відшукали та знищили групу загарбників, які безуспішно переховувалися у лісосмузі на лінії фронту у Донецькій області.


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За допомогою БПЛА воїни відшукали та знищили групу загарбників, які безуспішно ховалась в «зеленці» на облаштованих позиціях. Ні листя дерев, ні українська земля не прихистили російських терористів. Так буде з кожним! Йдемо далі! — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше воїни 3-го полку ССО неподалік одного з населених пунктів Донеччини виявили два міномети 120-мм калібру рф та склад боєприпасів.

Джерело: Ракурс


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