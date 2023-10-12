Волкер назвал четыре аспекта энергобезопасности Украины зимой

https://racurs.ua/n188219-volker-nazval-chetyre-aspekta-energobezopasnosti-ukrainy-zimoy.html

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Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав чотири аспекти енергетичної безпеки України на зимовий період, найпершим з яких є стримування рф.

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На думку дипломата, питання енергобезпеки варто розглядати в розрізі загальної безпеки України, тож оборонна підтримка Вашингтоном Києва продовжуватиметься й залишатиметься потужною.

Я б виокремив чотири аспекти енергетичної безпеки України на цей зимовий період. Перше, що необхідно зробити, — це стримати російські атаки, бо стримування — це поєднання багатьох аспектів, — сказав Волкер під час онлайн-включення у ході Київського міжнародного економічного форуму.

Він нагадав, що Україна кілька тижнів тому продемонструвала спроможність уражувати енергетичну мережу росії, коли у Курській області рф внаслідок атаки безпілотника 26 вересня без світла залишилися кілька населених пунктів.

Це демонструє росіянам: якщо вони намагатимуться зробити в Україні те, що робили минулої зими, то вони можуть очікувати, що Україна завдаватиме атак по російській енергомережі, а це впливатиме на російське населення. Цього не хоче ніхто, але важливо продемонструвати рф, що це може статися. Це може бути стримуючим чинником, — переконаний дипломат.

По-друге, необхідно підвищити захист українських енергоспоруд, вказав Волкер. Третім аспектом він назвав максимальне розосередження системи енерговиробництва та енергорозподілу і можливість комбінування різних джерел енергії, щоб зменшити вплив на енергосистему майбутніх російських атак.

Четвертий фактор — це інтеграція України до Європейського Союзу, що забезпечить підтримку у сфері фізичного захисту, а також міжнародну підтримку подальшої роботи енергетичного сектору та економіки.