Большинство жителей оккупированных территорий востока придерживаются проукраинских взглядов — ЦНСhttps://racurs.ua/n188221-bolshinstvo-jiteley-okkupirovannyh-territoriy-vostoka-priderjivautsya-proukrainskih-vzglyadov-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях сходу України більша частина населення стабільно продовжує дотримуватися проукраїнських поглядів та не підтримує окупацію регіону.
Про це сьогодні, 12 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
За інформацією від російсько-окупаційної адміністрації, близько 72% населення міста Маріуполь негативно ставляться до завдань так званої «сво» та шукають нові шляхи ухилення від отримання ворожого паспорту, — наголошують у ЦНС.
Крім того, за інформацією Руху опору, ворог посилює контррозвідувальний режим в місті, оскільки боїться роботи українського підпілля та збільшення кількості випадків співпраці місцевого населення із Силами оборони України.
Відтак, серед основних факторів, які найбільш негативно впливають на суспільні настрої серед місцевого населення є те, що противник залучає до будівельних робіт робітників з середньої Азії та Кавказу, що призвело до погіршення криміногенної ситуації в даному регіоні, — вказано в повідомленні.
Також у ЦНС зазначають, що жителі окупованих територій активно передають інформацію про діяльність противника та колаборантів у відповідний чат-бот.
Закликаємо місцевих жителів, які все ще думають про співпрацю з ворогом утриматися від такої ідеї, оскільки український Рух опору вже знищив багатьох колаборантів та представників РОА, — наголошують у ЦНС.