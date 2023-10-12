Окупанти не мають підтримки з боку місцевого населення, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n188221-bilshist-jyteliv-okupovanyh-terytoriy-shodu-dotrymuutsya-proukrayinskyh-poglyadiv-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях сходу України більша частина населення стабільно продовжує дотримуватися проукраїнських поглядів та не підтримує окупацію регіону.

.

Про це сьогодні, 12 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За інформацією від російсько-окупаційної адміністрації, близько 72% населення міста Маріуполь негативно ставляться до завдань так званої «сво» та шукають нові шляхи ухилення від отримання ворожого паспорту, — наголошують у ЦНС.

Крім того, за інформацією Руху опору, ворог посилює контррозвідувальний режим в місті, оскільки боїться роботи українського підпілля та збільшення кількості випадків співпраці місцевого населення із Силами оборони України.

Відтак, серед основних факторів, які найбільш негативно впливають на суспільні настрої серед місцевого населення є те, що противник залучає до будівельних робіт робітників з середньої Азії та Кавказу, що призвело до погіршення криміногенної ситуації в даному регіоні, — вказано в повідомленні.

Також у ЦНС зазначають, що жителі окупованих територій активно передають інформацію про діяльність противника та колаборантів у відповідний чат-бот.