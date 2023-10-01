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Ракурс
Російські загарбники вимушені звозити на ТОТ працівників з рф, скріншот відео

Рашистам не вистачає колаборантів для структур на окупованих територіях — ЦНС

1 жов 2023, 12:41
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Російські загарбники досі не можуть укомплектувати свої фейкові органи на тимчасово окупованих територіях України.


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Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зокрема до тимчасово окупованого Бердянська з Амурської область рф був відряджений «гастролер» для того, щоб очолити «слідчий комітет» в місті — черговим каральним органом окупантів керуватиме міхаіл олєйнік з російського міста Райчихінська.

Якщо практика ставити «керівника» з органів рф для окупантів свідома, то рядовий склад росіяни хотіли набрати на місяцях. Проте окупаційні адміністрації не можуть найти достатню кількість колаборантів, тому змушені продовжити системну практику відряджень працівників з території рф на ТОТ України, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що спротив місцевих ускладнює життя росіянам, передусім місцевим гауляйтерам, які системно отримують догани з кремля за незаповнення підрозділів.

Джерело: Ракурс


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