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Партизаны подожгли склад инженерных войск рф в Мариуполе
Партизаны подожгли склад инженерных войск рф в Мариуполе (ФОТО)https://racurs.ua/n188230-partizany-podojgli-sklad-injenernyh-voysk-rf-v-mariupole-foto.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани знищили російський військовий склад.
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Про це сьогодні повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Телеграмі.
У Маріуполі партизани шляхом підпалу знешкодили склад інженерних військ окупантів. Тепер будувати укріплення буде дещо складніше. Принаймні, певний час. Гарні новини четверга, — зауважив Андрющенко.
Нагадаємо, нещодавно у Маріуполі окупанти знесли пам’ятник жертвам Голодомору. Де він зараз знаходиться — невідомо.
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