Партизаны подожгли склад инженерных войск рф в Мариуполе

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Ракурс

У тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани знищили російський військовий склад.

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Про це сьогодні повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Телеграмі.

У Маріуполі партизани шляхом підпалу знешкодили склад інженерних військ окупантів. Тепер будувати укріплення буде дещо складніше. Принаймні, певний час. Гарні новини четверга, — зауважив Андрющенко.

Нагадаємо, нещодавно у Маріуполі окупанти знесли пам’ятник жертвам Голодомору. Де він зараз знаходиться — невідомо.