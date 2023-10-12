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Ракурс
Партизаны подожгли склад инженерных войск рф в Мариуполе

Партизаны подожгли склад инженерных войск рф в Мариуполе (ФОТО)

12 окт 2023, 19:40
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У тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани знищили російський військовий склад.


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Про це сьогодні повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Телеграмі.

У Маріуполі партизани шляхом підпалу знешкодили склад інженерних військ окупантів. Тепер будувати укріплення буде дещо складніше. Принаймні, певний час. Гарні новини четверга, — зауважив Андрющенко.

Нагадаємо, нещодавно у Маріуполі окупанти знесли пам’ятник жертвам Голодомору. Де він зараз знаходиться — невідомо.

Источник: Ракурс


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