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Ракурс
Партизани підпалили склад інженерних військ рф у Маріуполі

Партизани підпалили склад інженерних військ рф у Маріуполі (ФОТО)

12 жов 2023, 19:40
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У тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани знищили російський військовий склад.


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Про це сьогодні повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Телеграмі.

У Маріуполі партизани шляхом підпалу знешкодили склад інженерних військ окупантів. Тепер будувати укріплення буде дещо складніше. Принаймні, певний час. Гарні новини четверга, — зауважив Андрющенко.

Нагадаємо, нещодавно у Маріуполі окупанти знесли пам’ятник жертвам Голодомору. Де він зараз знаходиться — невідомо.

Джерело: Ракурс


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