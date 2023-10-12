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Партизани підпалили склад інженерних військ рф у Маріуполі
Партизани підпалили склад інженерних військ рф у Маріуполі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n188230-partyzany-pidpalyly-sklad-injenernyh-viysk-rf-u-mariupoli-foto.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани знищили російський військовий склад.
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Про це сьогодні повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Телеграмі.
У Маріуполі партизани шляхом підпалу знешкодили склад інженерних військ окупантів. Тепер будувати укріплення буде дещо складніше. Принаймні, певний час. Гарні новини четверга, — зауважив Андрющенко.
Нагадаємо, нещодавно у Маріуполі окупанти знесли пам’ятник жертвам Голодомору. Де він зараз знаходиться — невідомо.
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