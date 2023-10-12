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Ракурс
Полювання дрона-камікадзе ЗСУ на бронетехніку рф показали на відео

Полювання дрона-камікадзе ЗСУ на бронетехніку рф показали на відео

12 жов 2023, 19:19
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Полювання дрона-камікадзе, яким керували воїни Збройних сил України, на військову техніку окупаційної армії росії потрапило на відео.


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Про це повідомляє Телеграм-канал постачальника FPV дронів-камікадзе «Ескадрон».

На відео зафіксовано момент ураження ворожої бронетехніки за допомогою дронів.

Дрон-камікадзе із крафтсерії Каховка був пильним та зміг розпізнати відмінно замаскований рашистський бронемотлох. Працює група М2, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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