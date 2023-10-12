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Полювання дрона-камікадзе ЗСУ на бронетехніку рф показали на відео
Полювання дрона-камікадзе ЗСУ на бронетехніку рф показали на відеоhttps://racurs.ua/ua/n188229-poluvannya-drona-kamikadze-zsu-na-bronetehniku-rf-pokazaly-na-video.htmlРакурс
Полювання дрона-камікадзе, яким керували воїни Збройних сил України, на військову техніку окупаційної армії росії потрапило на відео.
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Про це повідомляє Телеграм-канал постачальника FPV дронів-камікадзе «Ескадрон».
На відео зафіксовано момент ураження ворожої бронетехніки за допомогою дронів.
Дрон-камікадзе із крафтсерії Каховка був пильним та зміг розпізнати відмінно замаскований рашистський бронемотлох. Працює група М2, — йдеться у повідомленні.
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