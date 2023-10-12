Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
США ввели санкції проти компаній, які возили нафту рф за завищеною ціною

США ввели санкції проти «тіньового флоту» рф, який перевозить нафту

12 жов 2023, 18:58
999

Міністерство фінансів США оголосило нові санкції проти двох юридичних осіб і суден, які використовували послуги компаній з «коаліції граничної ціни» («групи семи» G7 і союзників), але при цьому перевозили російську нафту, яку торгують за вищою ціною.


.

Як вказали в Управлінні контролю за іноземними активами США, до чорного списку за перевезення нафти рф за ціною понад 60 дол./барель потрапив танкер SCF Primorye, формальним власником якого є фірма Lumber Marine SA з реєстрацією в ОАЕ, і танкер Yasa Golden Bosphorus, власником якого зазначена фірма Ice Pearl Navigation Corp, зареєстрована в Туреччині. Ці судна перевозили нафту, що торгувалася по 75 і 80 дол./барель.

Ці кроки підкреслюють зобов’язання Мінфіну США разом з міжнародними партнерами відповідально зменшувати нафтові прибутки влади рф і цим стримувати російську воєнну машину. Мінфін і коаліція продовжать пильно стежити за дотриманням ліміту ціни компаніями-перевізниками і суднами, які беруть участь у торгівлі російською нафтою, якщо вони користуються послугами компаній з країн-учасниць коаліції, — йдеться у прес-релізі.

Управлінні контролю за іноземними активами США відомо про можливі випадки торгівлі нафтою, яку возять з тихоокеанських портів рф, за ціною вищою від граничної з використанням послуг американських компаній, і такі випадки й надалі відстежуватимуться.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів