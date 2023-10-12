США ввели санкції проти компаній, які возили нафту рф за завищеною ціною

https://racurs.ua/ua/n188228-ssha-vvely-sankciyi-proty-kompaniy-yaki-vozyly-naftu-rf-za-zavyschenou-cinou.html

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Міністерство фінансів США оголосило нові санкції проти двох юридичних осіб і суден, які використовували послуги компаній з «коаліції граничної ціни» («групи семи» G7 і союзників), але при цьому перевозили російську нафту, яку торгують за вищою ціною.

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Як вказали в Управлінні контролю за іноземними активами США, до чорного списку за перевезення нафти рф за ціною понад 60 дол./барель потрапив танкер SCF Primorye, формальним власником якого є фірма Lumber Marine SA з реєстрацією в ОАЕ, і танкер Yasa Golden Bosphorus, власником якого зазначена фірма Ice Pearl Navigation Corp, зареєстрована в Туреччині. Ці судна перевозили нафту, що торгувалася по 75 і 80 дол./барель.

Ці кроки підкреслюють зобов’язання Мінфіну США разом з міжнародними партнерами відповідально зменшувати нафтові прибутки влади рф і цим стримувати російську воєнну машину. Мінфін і коаліція продовжать пильно стежити за дотриманням ліміту ціни компаніями-перевізниками і суднами, які беруть участь у торгівлі російською нафтою, якщо вони користуються послугами компаній з країн-учасниць коаліції, — йдеться у прес-релізі.

Управлінні контролю за іноземними активами США відомо про можливі випадки торгівлі нафтою, яку возять з тихоокеанських портів рф, за ціною вищою від граничної з використанням послуг американських компаній, і такі випадки й надалі відстежуватимуться.