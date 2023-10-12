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Воїни ССО знищили вісім одиниць важкої техніки рф біля Авдіївки
Воїни ССО знищили вісім одиниць важкої техніки рф біля Авдіївки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188227-voyiny-sso-znyschyly-visim-odynyc-vajkoyi-tehniky-rf-bilya-avdiyivky-video.htmlРакурс
Воїни Сил спеціальних операцій за першу добу активізації окупаційної армії росії на Авдіївському напрямку знищили вісім одиниць важкої техніки та десятки загарбників.
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Третій день увага українців прикута до ситуації на Авдіївському напрямку, де противник активізував наступальні дії. Однак Сили оборони зірвали плани навіженого ворога, відбили всі атаки та втримали позиції, — йдеться у повідомленні прес-служби ССО 12 жовтня.
Під час вдало проведених засідок, нальотів та успішної роботи екіпажів ударних безпілотників третього полку ССО знищено:
п’ять танків;
одна БМП;
один БТР;
один бронеавтомобіль «Тигр»;
десятки одиниць живої сили противника.
Воїни ССО вчергове нагадують окупантам: не намагайтеся ступати на українську землю, інакше вона горітиме під вашими ногами!
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