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Ракурс
Воины ССО уничтожили восемь единиц тяжелой техники рф близ Авдеевки

Воины ССО уничтожили восемь единиц тяжелой техники рф близ Авдеевки (ВИДЕО)

12 окт 2023, 18:42
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Воїни Сил спеціальних операцій за першу добу активізації окупаційної армії росії на Авдіївському напрямку знищили вісім одиниць важкої техніки та десятки загарбників.


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Третій день увага українців прикута до ситуації на Авдіївському напрямку, де противник активізував наступальні дії. Однак Сили оборони зірвали плани навіженого ворога, відбили всі атаки та втримали позиції, — йдеться у повідомленні прес-служби ССО 12 жовтня.

Під час вдало проведених засідок, нальотів та успішної роботи екіпажів ударних безпілотників третього полку ССО знищено:

  • п’ять танків;

  • одна БМП;

  • один БТР;

  • один бронеавтомобіль «Тигр»;

  • десятки одиниць живої сили противника.

Воїни ССО вчергове нагадують окупантам: не намагайтеся ступати на українську землю, інакше вона горітиме під вашими ногами!

Источник: Ракурс


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