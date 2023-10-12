Воины ССО уничтожили восемь единиц тяжелой техники рф близ Авдеевки

https://racurs.ua/n188227-voiny-sso-unichtojili-vosem-edinic-tyajeloy-tehniki-rf-bliz-avdeevki-video.html

Ракурс

Воїни Сил спеціальних операцій за першу добу активізації окупаційної армії росії на Авдіївському напрямку знищили вісім одиниць важкої техніки та десятки загарбників.

.

Третій день увага українців прикута до ситуації на Авдіївському напрямку, де противник активізував наступальні дії. Однак Сили оборони зірвали плани навіженого ворога, відбили всі атаки та втримали позиції, — йдеться у повідомленні прес-служби ССО 12 жовтня.

Під час вдало проведених засідок, нальотів та успішної роботи екіпажів ударних безпілотників третього полку ССО знищено:

п’ять танків;

одна БМП;

один БТР;

один бронеавтомобіль «Тигр»;

десятки одиниць живої сили противника.

Воїни ССО вчергове нагадують окупантам: не намагайтеся ступати на українську землю, інакше вона горітиме під вашими ногами!