Охоту дрона-камикадзе ВСУ на бронетехнику рф показали на видео

https://racurs.ua/n188229-ohotu-drona-kamikadze-vsu-na-bronetehniku-rf-pokazali-na-video.html

Ракурс

Полювання дрона-камікадзе, яким керували воїни Збройних сил України, на військову техніку окупаційної армії росії потрапило на відео.

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Про це повідомляє Телеграм-канал постачальника FPV дронів-камікадзе «Ескадрон».

На відео зафіксовано момент ураження ворожої бронетехніки за допомогою дронів.

Дрон-камікадзе із крафтсерії Каховка був пильним та зміг розпізнати відмінно замаскований рашистський бронемотлох. Працює група М2, — йдеться у повідомленні.