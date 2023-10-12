Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Охоту дрона-камикадзе ВСУ на бронетехнику рф показали на видео

Охоту дрона-камикадзе ВСУ на бронетехнику рф показали на видео

12 окт 2023, 19:19
999

Полювання дрона-камікадзе, яким керували воїни Збройних сил України, на військову техніку окупаційної армії росії потрапило на відео.


.

Про це повідомляє Телеграм-канал постачальника FPV дронів-камікадзе «Ескадрон».

На відео зафіксовано момент ураження ворожої бронетехніки за допомогою дронів.

Дрон-камікадзе із крафтсерії Каховка був пильним та зміг розпізнати відмінно замаскований рашистський бронемотлох. Працює група М2, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров