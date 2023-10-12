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Reuters: В США рекомендуют готовиться к одновременной войне с Китаем и россией
Reuters: В США рекомендуют готовиться к одновременной войне с Китаем и россиейhttps://racurs.ua/n188238-reuters-v-ssha-rekomenduut-gotovitsya-k-odnovremennoy-voyne-s-kitaem-i-rossiey.htmlРакурс
США повинні підготуватися до можливої одночасної війни з росією та Китаєм. Для цього необхідно розширити потенціал збройних сил та модернізувати ядерну зброю.
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Про це пише видання Reuters з посиланням на рішення призначеної Конгресом США двопартійної комісії зі стратегічної політики.
Доповідь комісії з’явилася на тлі напруженості у відносинах із Пекіном через Тайвань та інші питання, а також загострення з країною-агресором росією через повномасштабне вторгнення в Україну.
Американський топ-посадовець, який брав участь у доповіді, відмовився повідомити Reuters, чи свідчать брифінги розвідки про будь-яку співпрацю Китаю і росії в галузі ядерної зброї.
Ми стурбовані. Між ними може бути якась остаточна координація, яка приведе нас до цієї конструкції двох воєн, — не виключив чиновник.
Reuters пише, що отримані результати перевернуть нинішню стратегію національної безпеки США, яка закликає до перемоги в одному конфлікті і стримування іншого. Також це потребуватиме значного збільшення витрат на оборону за невизначеної підтримки Конгресу.
Ми усвідомлюємо бюджетні реалії, але ми також вважаємо, що нація повинна робити ці інвестиції, — заявила екс-помічниця міністра оборони з глобальних і стратегічних питань Меделін Кридон.
Нагадаємо, Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під його контролем. Проте Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами. Президент США Джо Байден вважає, що спад економіки Китаю зменшує вірогідність вторгнення Пекіну на Тайвань.
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