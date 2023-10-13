КНДР пригрозила атаковать авианосец США у берегов Южной Кореи

Авианосец США USS Ronald Reagan. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n188240-kndr-prigrozila-atakovat-avianosec-ssha-u-beregov-ujnoy-korei.html

Ракурс

Північна Корея пригрозила завдати ракетних ударів по всіх стратегічних активах Сполучених Штатів Америки, розміщених на Корейському півострові.

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КНДР, зокрема, погрожує атакувати й американський авіаносець «Рональд Рейган», який прибув з візитом до Південної Кореї. Прибуття цього корабля нібито свідчить про те, що плани США нібито щодо ядерного нападу на Північну Корею та їх реалізація досягли «найсерйознішої фази, через що загроза спалаху ядерної війни стала як ніколи високою». Про це повідомила державна інформаційна агенція Північної Кореї KCNA.

Найпотужніший і найшвидший перший удар КНДР буде завдано засобам «розширеного стримування», а також по базах зла на Корейському півострові та навколо нього, — йдеться у повідомленні.

У Пхеньяні заявили, що їхня ядерна доктрина дозволяє країні застосовувати ядерну зброю першою.

У четвер, 12 жовтня, атомний авіаносець США USS Ronald Reagan прибув до південнокорейського портового міста Пусан.

Нагадаємо, у серпні Північна Корея заявляла, що допоможе захистити Китаю його «суверенітет», якщо Сполучені Штати Америки «спровокують» війну у Тайванській протоці.

Джерело: KCNA