Бои за Авдеевку. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n188242-boi-za-avdeevku-ojestochennye-i-nepreryvnye-rossiyane-lezut-kak-tarakany-vlasti.html

Ракурс

Російські обстріли Авдіївки Донецької області не припиняються — загарбники четверту добу проводять наступальні дії. У місті припинено постачання гуманітарної допомоги та продуктів. При цьому Сили оборони України утримують позиції та відбивають ворожі штурми. Про це керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив в ефірі національного телемарафону.

.

За його словами, безперервно відбуваються стрілецькі та артилерійські дуелі, а армія країни-агресора «б'є із усього, що в них є". По Авдіївці активно працює ворожа авіація, а минула ніч була «дуже гарячою» — було завдано багато авіаракетних ударів по місту.

Водночас російські штурми не припиняються «ні вдень, ні вночі», і окупанти «лізуть, як таргани, дуже багато».

Вчора, 12 жовтня, ворог активно застосовував бронетехніку для штурму, яка йшла колонами. Росіяни мають намір взяти Авдіївку в оточення, основні атаки зосереджують з півночі та з півдня.

Барабаш наголосив, що українські військові вже четверту добу незмінно стоять на своїх позиціях. Він упевнений, що ЗСУ витримають ворожу навалу.

Нагадаємо, в Генштабі заявляли, що 12 жовтня Сили оборони України відбили десятки ворожих атак на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках.