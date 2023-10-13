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Бои за Авдеевку. Фото: ОПУ
Бои за Авдеевку ожесточенные и непрерывные, россияне лезут, как тараканы — властиhttps://racurs.ua/n188242-boi-za-avdeevku-ojestochennye-i-nepreryvnye-rossiyane-lezut-kak-tarakany-vlasti.htmlРакурс
Російські обстріли Авдіївки Донецької області не припиняються — загарбники четверту добу проводять наступальні дії. У місті припинено постачання гуманітарної допомоги та продуктів. При цьому Сили оборони України утримують позиції та відбивають ворожі штурми. Про це керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив в ефірі національного телемарафону.
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За його словами, безперервно відбуваються стрілецькі та артилерійські дуелі, а армія країни-агресора «б'є із усього, що в них є". По Авдіївці активно працює ворожа авіація, а минула ніч була «дуже гарячою» — було завдано багато авіаракетних ударів по місту.
Водночас російські штурми не припиняються «ні вдень, ні вночі», і окупанти «лізуть, як таргани, дуже багато».
Вчора, 12 жовтня, ворог активно застосовував бронетехніку для штурму, яка йшла колонами. Росіяни мають намір взяти Авдіївку в оточення, основні атаки зосереджують з півночі та з півдня.
Барабаш наголосив, що українські військові вже четверту добу незмінно стоять на своїх позиціях. Він упевнений, що ЗСУ витримають ворожу навалу.
Нагадаємо, в Генштабі заявляли, що 12 жовтня Сили оборони України відбили десятки ворожих атак на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках.
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