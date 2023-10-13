Европейский инвестиционный банк выделил 30 млн. евро Украине. Фото:

https://racurs.ua/n188241-eib-vydelil-30-mln-evro-na-modernizaciu-infrastruktury-v-pyati-gorodah-ukrainy.html

Ракурс

Європейський інвестиційний банк виділив 30,7 млн євро на модернізацію інфраструктури та транспорту України.

.

Програма від ЄІБ стосуватиметься п’ятьох українських міст — Києва, Одеси, Львова, Луцька та Сум. Зокрема, 22 млн євро направлять на придбання нових екологічно чистих тролейбусів і трамваїв для Києва, Львова та Одеси, вироблених українськими компаніями. Про це повідомляється на сайті представництва Європейського Союзу в Україні.

Ще 8,74 млн євро банк виділив на підтримку ключових муніципальних проектів — рекультивація Грибовицького сміттєзвалища та управління твердими побутовими відходами у Львові. Також ці гроші передбачені й для впровадження енергоефективних заходів у дитячих садках Сум, а також покращення систем водопостачання та водовідведення у Луцьку.

За словами президента ЄІБ Вернера Хойєра, банк спрямовує свої зусилля на сприяння економічному відновленню та нормалізації повсякденного життя ураженого війною українського народу.

Нагадаємо, 3 жовтня Європейський парламент схвалив перегляд бюджету Євросоюзу на 2021−2027 роки. Таким чином парламентарі підтримали створення Українського фонду на 50 млрд євро.