Наводила ракеты россиян - 22-летняя женщина получила пожизненное заключение

https://racurs.ua/n188258-navodila-rakety-rossiyan-22-letnyaya-jenschina-poluchila-pojiznennoe-zakluchenie.html

Ракурс

22-річна жінка отримала довічне ув’язнення за те, що наводила російські ракети на оборонні підприємства Кіровоградщини.

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Співробітники СБУ затримали зловмисницю у березні 2023 року «на гарячому» під час фотографування одного з місцевих заводів.

Жінка потрапила в поле зору правоохоронців після переїзду на Кіровоградщину з окупованого Маріуполя, повідомив 13 жовтня Офіс генпрокурора.

На суді вона сказала, що за час співпраці з московськими виродками отримала майже 150 тис. грн.

За виконання простих доручень отримувала від російських кураторів від двох до чотирьох тис. грн. Згодом, за виконання складніших завдань — фото та відеофіксацію місць дислокації наших військових, їх частин та техніки, оборонних підприємств, а також об'єктів критичної інфраструктури, суму винагороди було збільшено до 25−35 тис. грн за один об'єкт.

Напередодні оголошення вироку жінка заявила клопотання перед судом щодо проведення стосовно неї процедури обміну та повідомила, що після обміну у разі необхідності візьме зброю і воюватиме проти України на стороні рф. Її можуть обміняти.

Також прокурор у суді довів, що вона поширювала у соцмережах матеріали, які виправдовували збройну агресію рф проти України та визнавали правомірною окупацію українських територій.