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Наводила ракети росіян - 22-річна жінка отримала довічне ув’язнення

Наводила ракети росіян — 22-річна жінка отримала довічне ув’язнення (ФОТО)

13 жов 2023, 17:03
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22-річна жінка отримала довічне ув’язнення за те, що наводила російські ракети на оборонні підприємства Кіровоградщини.


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Співробітники СБУ затримали зловмисницю у березні 2023 року «на гарячому» під час фотографування одного з місцевих заводів.

Жінка потрапила в поле зору правоохоронців після переїзду на Кіровоградщину з окупованого Маріуполя, повідомив 13 жовтня Офіс генпрокурора.

На суді вона сказала, що за час співпраці з московськими виродками отримала майже 150 тис. грн.

22-річна жінка отримала довічне ув’язнення за те, що наводила російські ракети на оборонні підприємства Кіровоградщини

За виконання простих доручень отримувала від російських кураторів від двох до чотирьох тис. грн. Згодом, за виконання складніших завдань — фото та відеофіксацію місць дислокації наших військових, їх частин та техніки, оборонних підприємств, а також об'єктів критичної інфраструктури, суму винагороди було збільшено до 25−35 тис. грн за один об'єкт.

22-річна жінка отримала довічне ув’язнення за те, що наводила російські ракети на оборонні підприємства КіровоградщиниНапередодні оголошення вироку жінка заявила клопотання перед судом щодо проведення стосовно неї процедури обміну та повідомила, що після обміну у разі необхідності візьме зброю і воюватиме проти України на стороні рф. Її можуть обміняти.

22-річна жінка отримала довічне ув’язнення за те, що наводила російські ракети на оборонні підприємства Кіровоградщини

Також прокурор у суді довів, що вона поширювала у соцмережах матеріали, які виправдовували збройну агресію рф проти України та визнавали правомірною окупацію українських територій.

Джерело: Ракурс


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