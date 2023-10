Израиль дал сутки для эвакуации Сектора Газа

ЦАХАЛ попередив, що продовжуватиме удари по об'єктах терористичної організації ХАМАС.

.

Повідомлення опублікували вранці 13 жовтня, мирних жителів закликають евакуюватися упродовж 24 годин.

Зазначається, що люди зможуть повернутися до міста Газа тільки тоді, коли буде зроблено нове оголошення, яке дозволить це зробити. Також мешканців Гази закликають не наближатися до зони охоронного паркану з Державою Ізраїль.

IDF announcement sent to civilians of Gaza City:



The IDF calls for the evacuation of all civilians of Gaza City from their homes southwards for their own safety and protection and move to the area south of the Wadi Gaza, as shown on the map.



The Hamas terrorist organization…