Израиль дал сутки для эвакуации Сектора Газа

https://racurs.ua/n188260-izrail-dal-sutki-dlya-evakuacii-sektora-gaza.html

Ракурс

ЦАХАЛ попередив, що продовжуватиме удари по об'єктах терористичної організації ХАМАС.

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Повідомлення опублікували вранці 13 жовтня, мирних жителів закликають евакуюватися упродовж 24 годин.

ЦАХАЛ закликає всіх цивільних мешканців міста Газа евакуюватися з їхніх домівок на південь задля їхньої власної безпеки і захисту та переміститися в район на південь від Ваді Газа. Терористична організація ХАМАС веде війну проти Держави Ізраїль, і місто Газа є зоною, де відбуваються військові операції. Ця евакуація проводиться для вашої власної безпеки.", — йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Зазначається, що люди зможуть повернутися до міста Газа тільки тоді, коли буде зроблено нове оголошення, яке дозволить це зробити. Також мешканців Гази закликають не наближатися до зони охоронного паркану з Державою Ізраїль.

IDF announcement sent to civilians of Gaza City:



The IDF calls for the evacuation of all civilians of Gaza City from their homes southwards for their own safety and protection and move to the area south of the Wadi Gaza, as shown on the map.



The Hamas terrorist organization… — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023

У повідомленні наголошується, що терористи ХАМАС переховуються в місті Газа в тунелях під будинками та у будівлях, заселених невинними мирними жителями Гази.

Цивільне населення міста Газа, евакуюйтеся на південь заради вашої власної безпеки і безпеки ваших родин і дистанціюйтеся від терористів ХАМАСу, які використовують вас як живий щит, — зазначається у заяві ЦАХАЛу.

Хоч попередження адресоване саме місту Газа, за словами ізраїльського військового чиновника, воно поширюється на всі райони на півночі Гази.

Заклик з’явився напередодні очікуваного наземному наступу Армії оборони Ізраїлю на терористів ХАМАСу в Секторі Гази. Раніше ізраїльські ЗМІ повідомляли, що надземна операція може розпочатися 14 жовтня або пізніше.

Після суботньої атаки все ще триває підрахунок вбитих ізраїльтян — за останніми даними, їх 1391 людина. Влада Гази повідомляє, що в результаті обстрілів сектора вбито понад півтори тисячі людей. ЦАХАЛ закликав усіх жителів міста Газа евакуюватись до південної частини сектору.

В ООН вважають заклик Ізраїлю до понад мільйона жителів півночі Гази евакуюватися на південь за 24 години нездійсненним і кажуть, що він призведе до погіршення гуманітарної кризи.

Ізраїль наполягає на своєму праві на самооборону, а ХАМАС взагалі закликає жителів Гази ігнорувати заклики Ізраїлю.

Скільки людей живе у секторі Газа?

Сектор Гази — одна з найбільш густонаселених територій світу. У середньому на квадратний кілометр тут припадає понад 5,7 тис. осіб.

Таким чином, щільність населення в анклаві можна порівняти з Лондоном або Нью-Йорком, проте в центрі Гази цей показник зростає до більш ніж дев’яти тисяч.