SpaceX и NASA запустили миссию к астероиду, расположенному между Марсом и Юпитером

SpaceX і NASA 13 жовтня запустили місію Psyche до астероїда Психея, що розташований між Марсом і Юпітером.

Космічний апарат Psyche має вивчити багатий на метали астероїд і дослідити його нікелево-залізне ядро. Також місія дозволить протестувати систему оптичного зв’язку в глибокому космосі (DSOC). Попереду в Psyche довга подорож до Головного поясу астероїдів.

Астероїд Психея завширшки 280 км і завдовжки 232 км. Учені точно не знають, як він виглядає, однак відомо, що його поверхня містить нікель і залізо. Вважають, що астероїд є стародавнім протопланетним ядром, тож завдяки йому людство дізнається більше про формування планет.

