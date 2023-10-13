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Ракурс
SpaceX і NASA запустили місію до астероїда, що розташований між Марсом і Юпітером

SpaceX і NASA запустили місію до астероїда, що розташований між Марсом і Юпітером

13 жов 2023, 19:39
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SpaceX і NASA 13 жовтня запустили місію Psyche до астероїда Психея, що розташований між Марсом і Юпітером.


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Космічний апарат Psyche має вивчити багатий на метали астероїд і дослідити його нікелево-залізне ядро. Також місія дозволить протестувати систему оптичного зв’язку в глибокому космосі (DSOC). Попереду в Psyche довга подорож до Головного поясу астероїдів.

Астероїд Психея завширшки 280 км і завдовжки 232 км. Учені точно не знають, як він виглядає, однак відомо, що його поверхня містить нікель і залізо. Вважають, що астероїд є стародавнім протопланетним ядром, тож завдяки йому людство дізнається більше про формування планет.

Джерело: Ракурс


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