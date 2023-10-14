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Прогресс россиян на Донбассе выглядит мизерным – Белый дом прокомментировал активизацию россиян

Прогресс россиян на Донбассе выглядит мизерным — Белый дом прокомментировал активизацию рф

14 окт 2023, 11:57
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Нові спроби російських окупаційних військ наступати в районі Лимана на Авдіївки на Донбасі не став сюрпризом для США.


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Про це повідомив під час аудіобрифінгу 13 жовтня заявив Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США.

Як це було і під час невдалого зимового наступу росії минулого року здається, російські військові використовують тактику хвильових атак, коли вони кидають маси погано навчених солдатів прямо на поле бою без належного екіпірування, — зазначив Кірбі.

За його словами, рф не зважає на життя своїх солдатів і добровільно жертвує ними для досягнення мети, а Україна воює «ефективно та розумно».

Українці важко працюють, щоб відбити ці наступальні маневри, — додав посадовець.

Він зазначив, що США продовжуватимуть підтримку України.

Нагадаємо, рашисти не полишають спроб прорвати нашу оборону на Авдіївському напрямку. Генштаб 14 жовтня повідомив, що у зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте марно.

Наші захисники відбили близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове Донецької області. Всього протягом доби на фронті відбулося близько 100 бойових зіткнень.

Источник: Ракурс


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