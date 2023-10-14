Прогресс россиян на Донбассе выглядит мизерным – Белый дом прокомментировал активизацию россиян

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Ракурс

Нові спроби російських окупаційних військ наступати в районі Лимана на Авдіївки на Донбасі не став сюрпризом для США.

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Про це повідомив під час аудіобрифінгу 13 жовтня заявив Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США.

Як це було і під час невдалого зимового наступу росії минулого року здається, російські військові використовують тактику хвильових атак, коли вони кидають маси погано навчених солдатів прямо на поле бою без належного екіпірування, — зазначив Кірбі.

За його словами, рф не зважає на життя своїх солдатів і добровільно жертвує ними для досягнення мети, а Україна воює «ефективно та розумно».

Українці важко працюють, щоб відбити ці наступальні маневри, — додав посадовець.

Він зазначив, що США продовжуватимуть підтримку України.