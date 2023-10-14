Живт в США, работает в ЦИК - член Центризбиркома Буглак до сих пор не уволен

https://racurs.ua/n188287-jivt-v-ssha-rabotaet-v-cik-chlen-centrizbirkoma-buglak-do-sih-por-ne-uvolen.html

Ракурс

Член ЦВК Юрій Буглак, який вже майже два роки живе в Америці, досі не звільнений.

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Він виїхав у відпустку до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався. Але продовжував отримати зарплату з бюджету України та навіть бюджетну допомогу «на оздоровлення». Маючи чотири квартири та два будинки в столиці, та декларуючи мільйон доларів готівки.

Про це «Схеми» розповіли у розслідуванні, яке було опубліковане 10 серпня цього року.

У коментарі «Схемам» Буглак переконував, що немає різниці звідки працювати під час війни «з Ужгорода чи з-за кордону».

При цьому Буглак все ще залишається на посаді, попри те, що постійне проживання за межами України є підставою для втрати повноважень за законом «Про Центральну виборчу комісію».

У цьому ж законі йдеться, що подання президенту про припинення повноважень члена ЦВК має вносити голова комісії.

Голова ЦВК Олег Діденко у коментарі «Схемам» каже, що «його вибуття на постійне місце проживання за межами України має бути офіційно підтверджене відповідними органами — зокрема, це має зафіксувати Державна міграційна служба та Державна прикордонна служба, проставивши відмітки про вибуття у паспорті». Водночас, самостійно ініціювати офіційне встановлення таких фактів після публікації журналістів, на думку голови ЦВК, «у нього немає підстав та повноважень».

Крім того, 11 серпня, наступного дня після публікації журналістського розслідування, Буглак написав заяву про складання повноважень. Але вона досі не розглянута.

«Схеми» дізналися, що 25 серпня заява надійшла до апарату Верховної Ради, нині — на розгляді у комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Член цього комітету, народний депутат Віталій Безгін вважає, що ця заява є «юридично нікчемною», оскільки Буглак мав би надіслати її на ім’я президента України.

Тому Буглак в Маямі — досі член ЦВК України.

Історія питання

Буглак вилетів з аеропорту «Бориспіль» 12 лютого 2022 року рейсом до Стамбулу. З наступного дня і по 9 березня у нього була запланована відпустка. Вона закінчилася, але публічний службовець так і не повернувся до України.

«Схеми» з’ясували, що разом із родиною він мешкає в елітному комплексі The Wave на узбережжі Атлантичного океану у містечку Голлівуд в передмісті Маямі, штат Флорида (США) з басейном, SPA, і навіть своїм особистим виходом на пляж.

За ці півтора року Буглак отримав з держбюджету за свою роботу 1,5 млн грн. Це не тільки зарплата за «дистанційку», а ще й допомога «для вирішення соціально побутових питань» та «на оздоровлення».

При цьому, у Буглака та його дружини в Україні — чотири квартири в столиці, два маєтки під Києвом, 50 соток землі. У 2018 році він публічно декларував два позашляховики Land Rover та мільйон доларів готівкою.

«Схемам» Буглак сказав, що виїхати його змусили «особисті обставини», а заклик президента Зеленського повернутись до всіх представників держави та захищати країну ― членів ЦВК, на його думку, не стосувався. Буглак впевнений ― законів не порушував, тому і заяву на звільнення не писав.