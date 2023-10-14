Блокировка экспорта в Черном море. Фото:

https://racurs.ua/n188292-risk-poteryat-korabli-zastavlyaet-rossiu-ne-blokirovat-ukrainskiy-eksport-britaniya.html

Ракурс

Країна-агресор росія змушена перестати блокувати український експорт Чорним морем, бо боїться втратити кораблі Чорноморського флоту.

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Після низки ударів ЗСУ у серпні та вересні по кораблях, ворог швидше за все подвоїв свою оборону. Крім того, росія була змушена перебазувати частину своїх кораблів та субмарин з окупованого Криму до Новоросійська. Також агресор змушений захищатися від надводних дронів, атак безпілотників та ракетних ударів України. Про це 14 жовтня Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Однак британська розвідка зазначає, що російський Чорноморський флот все ж продовжує запускати ракети по Україні. На думку експертів, ворог може це робити і зі східної частини Чорного моря.

Наголошується, що ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків відвертої атаки російськими ВМС на торгові судна, швидше за все, переважить будь-який виграш від спроби змусити блокувати торгівлю в Україні.

Раніше в Міністерстві оборони Великої Британії припускали, що Силам оборони України вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі.

Нагадаємо, ЗСУ цього літа та восени неодноразово атакували російські кораблі. Зокрема, днями Служба безпеки України разом з Військово-морськими силами ЗСУ за допомогою експериментального озброєння дронів «Морський малюк» атакували носій крилатих ракет «Буян» та корабель «Павел Державин» біля узбережжя окупованого Криму.