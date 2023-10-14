Некоторых студентов в Украине могут мобилизовать. Фото:

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Ракурс

Деяких українських студентів можуть мобілізувати до війська.

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Стосується мобілізація в Україні студентів, які перебувають в академічній відпустці. Ця категорія студентів підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Їх можуть забрати до лав ЗСУ, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову. Про це йдеться у роз’ясненні Міністерства освіти і науки України.

Однак у відомстві наголосили, що в разі призову ці студенти мають право на продовження академічної відпустки у зв’язку з мобілізацією. А студенти-бюджетники у разі академічної відпустки можуть поновитися на навчання із можливістю подальшого переведення на бюджетні місця у разі їх наявності.

Гарантовано поновлюють на місця державного замовлення учасників бойових дій та осіб, які продовжують навчання після відпустки у зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України заявляли, що влада має можливість виявляти громадян, які підлягають мобілізації, навіть якщо вони не оновлювали свої дані у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. А оскільки, військовозобов’язані залишають «цифровий слід», тому їх виявлятимуть.