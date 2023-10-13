Важливу заяву щодо мобілізації зробили в Міноборони. Фото:

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Уникнути мобілізації українцям не вийде, бо держава тим чи іншим способом зможе виявити чоловіків.

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Зараз влада має можливість виявляти громадян, які підлягають мобілізації, навіть якщо вони не оновлювали свої дані у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Також військовозобов’язаних «бачитимуть», якщо вони не вказані в електронному реєстрі військовозобов’язаних. Про це заступник міністра оборони України Наталя Калмикова заявила в ефірі телемарафону.

Навіть якщо людини не буде в Реєстрі військовозобов’язаних, держава зможе її знайти в інших реєстрах, — зазначила вона.

Калмикова зазначила, що в сучасному світі люди залишають «цифровий слід», тому військовозобов’язаних виявлятимуть.

Вона порадила громадянам добровільно з’явитися в ТЦК та «знайти той підрозділ, в якому хочеш служити та мобілізуватися».

Нагадаємо, на початку жовтня колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні потрібно активніше призивати на військову службу молодь, щоб зберегти темпи контрнаступу. Зараз середній вік бійців на фронті — понад 40 років.