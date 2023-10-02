Бен Воллес, фото: UK Government

https://racurs.ua/ua/n187858-ukrayina-maie-mobilizuvaty-bilshe-molodi-volles.html

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ЗСУ поступово проривають російські оборонні лінії. Українські військові вкотре довели, наскільки їх недооцінювали в НАТО, проте, щоб зберегти темпи контрнаступу Україні слід активніше призивати на військову службу молодь.

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Про це у колонці для видання The Daily Telegraph написав колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Середній вік бійців на фронті — понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт в тому, що росія приховано мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Отже, як це зробила Британія в 1939 і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації України, — зазначив він.

Воллес також наголосив на важливості активних постачань зброї Києву, щоб завершити війну. Він зазначає, що російський диктатор володимир путін зараз відчайдушно хапається за дві останні речі, які можуть його врятувати — час і розкол міжнародної спільноти.

Британія може щось зробити з обома. Ми повинні допомогти Україні зберегти свою динаміку — і для цього знадобиться більше боєприпасів, ATACMS і Storm Shadows. І найкращий спосіб утримати міжнародну спільноту разом — це демонстрація успіху, — наголосив екс-міністр.

Джерело: The Daily Telegraph