Рашисти посилюють контрдиверсійні заходи в тимчасово окупованих містах — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n187857-rashysty-posyluut-kontrdyversiyni-zahody-v-tymchasovo-okupovanyh-mistah-cns.htmlРакурс
Російські загарбники намагаються ускладнити для підпілля на тимчасово окупованих територіях процес передачі Силам оборони даних про пересування та розміщення сил та засобів ворога.
У зв’язку з цим вони посилюють контрдиверсійні заходи в тимчасово окупованих містах.
Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зокрема росіяни продовжують розміщувати нові камери спостереження та встановлюють нові вежі мобільного зв’язку, які прослуховуються. Такі вежі з’явилися в Мелітополі та Бердянську, також фіксується посилення роботи ворожого РЕБу, — зазначають у ЦНС.
Зазначається, що отримана від підпілля інформація допомагає українським військовим завдавати ударів по ворогу та наближає звільнення окупованих територій.
Центр національного спротиву дякує місцевому населенню за надання важливої інформації про ворога. Водночас нагадуємо, що необхідно дотримуватися основних правил безпеки під час передачі інформації Силам оборони, — наголошують у ЦНС.