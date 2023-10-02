Оккупанты пытаются помешать жителям передавать информацию Силам обороны, фото: UNN

https://racurs.ua/n187857-rashisty-usilivaut-kontrdiversionnye-mery-vo-vremenno-okkupirovannyh-gorodah-cns.html

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Російські загарбники намагаються ускладнити для підпілля на тимчасово окупованих територіях процес передачі Силам оборони даних про пересування та розміщення сил та засобів ворога.

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У зв’язку з цим вони посилюють контрдиверсійні заходи в тимчасово окупованих містах.

Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зокрема росіяни продовжують розміщувати нові камери спостереження та встановлюють нові вежі мобільного зв’язку, які прослуховуються. Такі вежі з’явилися в Мелітополі та Бердянську, також фіксується посилення роботи ворожого РЕБу, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що отримана від підпілля інформація допомагає українським військовим завдавати ударів по ворогу та наближає звільнення окупованих територій.