Израильская армия ликвидировала командира спецназа ХАМАС (ВИДЕО)

Израильская армия ликвидировала командира спецназа ХАМАС. Фото:

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Ракурс

Ісламістський рух ХАМАС зазнає бойових втрат у ході бойових дій з Армією оборони Ізраїлю.

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В ЦАХАЛ заявили про ліквідацію командира роти спецпідрозділу ХАМАС «Нухба» Алі Каді. Цей бойовик керував атакою ХАМАС на ізраїльські громади поблизу Сектора Газа 7 жовтня. Командира «спеців» ліквідували за допомогою авіації. Про це свідчать розвідувальні дані, інформує ізраїльська армія в Telegram.

Зазначається, що в 2005 році Алі затримали після викрадення і вбивства ізраїльських цивільних осіб. Згодом його звільнили в рамках обміну полоненими.

Раніше в ЦАХАЛ заявляли, що внаслідок «широкомасштабних ударів» по безлічі цілей у Секторі Газа в ніч на 14 жовтня вбито десятки бойовиків елітного підрозділу спецпризначенців ХАМАС «Нухба».

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю інформувала, що внаслідок удару по Сектору Газа 13 жовтня вбито голову повітряних сил палестинського руху ХАМАС Мерад Абу Мерад.