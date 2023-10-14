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Ракурс
Армія Ізраїлю убила керівника бойовиків ХАМАСу під час атаки на країну

Армія Ізраїлю убила керівника бойовиків ХАМАСу під час атаки на країну

14 жов 2023, 09:57
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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) стверджує, що внаслідок удару по сектору Газа 13 жовтня вбито голову повітряних сил палестинського руху ХАМАС Мерад Абу Мерад.


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Високопоставлений член ХАМАС, як стверджується, загинув під час удару винищувачів ЦАХАЛ по оперативному штабу в Газі, звідки угруповання керувало своєю повітряною діяльністю.

У прес-службі Армії оборони Ізраїлю заявили, що Мерад Абу Мерад «під час суботньої бійні значною мірою відповідав за керівництво терористами», серед яких були і бойовики, які проникли до Ізраїлю з повітря на парапланах.

Армія оборони Ізраїлю додала, що внаслідок «широкомасштабних ударів» по безлічі цілей у секторі Газа в ніч на 14 жовтня вбито десятки бойовиків елітного підрозділу спецпризначенців ХАМАС «Нухба». Бойовики «Нухби», сказано в заяві ЦАХАЛ, «були однією з провідних сил, які керували проникненням до Ізраїлю» 7 жовтня.

Джерело: Ракурс


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