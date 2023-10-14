Армія Ізраїлю убила керівника бойовиків ХАМАСу під час атаки на країну

https://racurs.ua/ua/n188278-armiya-izrayilu-ubyla-kerivnyka-boyovykiv-hamasu-pid-chas-ataky-na-krayinu.html

Ракурс

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) стверджує, що внаслідок удару по сектору Газа 13 жовтня вбито голову повітряних сил палестинського руху ХАМАС Мерад Абу Мерад.

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Високопоставлений член ХАМАС, як стверджується, загинув під час удару винищувачів ЦАХАЛ по оперативному штабу в Газі, звідки угруповання керувало своєю повітряною діяльністю.

IDF says that in an overnight airstrike in the Gaza Strip, the head of Hamas’s aerial array, Murad Abu Murad, was killed. The strike targeted a headquarters from which the terror group managed its aerial activity, according to the IDF. pic.twitter.com/KqYjDCqrTX — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 14, 2023

У прес-службі Армії оборони Ізраїлю заявили, що Мерад Абу Мерад «під час суботньої бійні значною мірою відповідав за керівництво терористами», серед яких були і бойовики, які проникли до Ізраїлю з повітря на парапланах.

Армія оборони Ізраїлю додала, що внаслідок «широкомасштабних ударів» по безлічі цілей у секторі Газа в ніч на 14 жовтня вбито десятки бойовиків елітного підрозділу спецпризначенців ХАМАС «Нухба». Бойовики «Нухби», сказано в заяві ЦАХАЛ, «були однією з провідних сил, які керували проникненням до Ізраїлю» 7 жовтня.