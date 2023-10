Армия Израиля убила руководителя боевиков ХАМАС во время атаки на страну

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) стверджує, що внаслідок удару по сектору Газа 13 жовтня вбито голову повітряних сил палестинського руху ХАМАС Мерад Абу Мерад.

Високопоставлений член ХАМАС, як стверджується, загинув під час удару винищувачів ЦАХАЛ по оперативному штабу в Газі, звідки угруповання керувало своєю повітряною діяльністю.

IDF says that in an overnight airstrike in the Gaza Strip, the head of Hamas’s aerial array, Murad Abu Murad, was killed. The strike targeted a headquarters from which the terror group managed its aerial activity, according to the IDF. pic.twitter.com/KqYjDCqrTX