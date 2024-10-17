Израиль заявил об уничтожении главы ХАМАСа Синвара

Яхья Синвар, фото: Reformation

https://racurs.ua/n200341-izrail-zayavil-ob-unichtojenii-glavy-hamasa-sinvara.html

Ракурс

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) сьогодні, 17 жовтня, заявила про знищення лідера угруповання ХАМАС Ях’ї Сінвара.

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Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці ЦАХАЛУ у соцмережі X.

Також загибель Сінвара підтвердив ізраїльський уряд, повідомляє видання Politico.

Сьогодні зло зазнало важкого удару, але завдання, яке стоїть перед нами, ще не виконане, — заявив у своїй промові, оголошуючи про смерть Сінвара, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Зазначається, що Нетаньяху не дав жодних натяків на те, що вбивство Сінвара стало кульмінацією дій Ізраїлю проти сектору Гази, оскільки він пообіцяв повернути заручників додому.

Дорогим сім’ям заручників я кажу: це важливий момент у війні, — наголосив він, — Повернення наших заручників — це можливість досягти всіх наших цілей, і це наближає кінець війни.

Сінвар керував операціями ХАМАСу в Газі з 2017 року, і його вважають ключовим архітектором нападу 7 жовтня 2023 року, під час якого палестинські бойовики вбили 1,2 тис. людей в Ізраїлі.

Доля загалом, 97 заручників, захоплених ХАМАСом під час нападів 7 жовтня, залишається невідомою. Серед них семеро громадян США. Ізраїльські офіційні особи заявили, що, на їхню думку, 33 з цих заручників, серед них троє американців, мертві.

За інформацією джерела Politico, Сінвар перебував у будівлі в місті Рафаху на півдні Гази і був знайдений випадково. У будівлі сьогодні проходила звичайна операція ЦАХАЛу.

Солдати ЦАХАЛу вступили в перестрілку з бойовиками ХАМАСу біля будівлі, і Сінвар був знайдений всередині разом з кількома іншими командирами ХАМАСу. Невідомо, чи Сінвар жив у будівлі, чи був там проїздом з іншого місця в Газі, — зазначає видання.

Зазначається, що ізраїльські чиновники побоюються, що після вбивства Сінвара бойовики ХАМАСу можуть помститися за його смерть, вбиваючи полонених, які все ще утримуються в Газі.

Раніше Ізраїль вже убив політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію в Тегерані в липні, а потім убив лідера «Хезболли» Хасана Насралу в Бейруті у вересні, продовжуючи невпинно атакувати своїх ворогів у регіоні, підтримуваних Іраном.

Джерело: Politico