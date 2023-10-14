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Джим Джордан, фото: Associated Press
Республіканці висунули трампіста на посаду спікера Палати представниківhttps://racurs.ua/ua/n188277-respublikanci-vysunuly-trampista-na-posadu-spikera-palaty-predstavnykiv.htmlРакурс
Республіканці висунули кандидатуру Джима Джордана на посаду спікера Конгресу США, повідомляє Bloomberg.
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Він виступає проти збільшення допомоги для України. Окрім цього, його називають прихильником колишнього американського президента Дональда Трампа.
Ці події відбуваються після того, як колишнього спікера, республіканця Кевіна Маккарті зняли з посади. Він пішов на угоду з Білим домом щодо розблокування роботи уряду та обіцянки внести законопроект про допомогу Україні.
Джордан, кандидатуру якого внесли республіканці ще жорсткіше налаштований до України.
Він був першим главою «Кокусу Свободи» — консервативного про-трампівського угруповання в Палаті представників Конгресу.
59-річний конгресмен-республіканець від штату Огайо очолює юридичний комітет Палати представників та керував розслідуваннями щодо адміністрації Байдена.
DW пише, що Джордан неодноразово голосував проти збільшення військової допомоги Україні, заявляючи, що «головною проблемою в умах американців є не Україна, а ситуація на кордонах США та злочинність на вулицях».
Також конгресмена звинувачували в активній участі у спробах екс-президента скасувати результати виборів у 2020 році. І, нарешті, Джордан очолює ініціативну групу з імпічменту президента Байдена.
Наразі незрозуміло, чи зможуть обрати Джордана.
Після того, як він виграв номінацію на посаду спікера, республіканці провели ще одне тестове голосування — щоб зрозуміти, скільки готові проголосувати за Джордана у залі.
152 висловилися «за» та 55 — «проти». Як пишуть американські ЗМІ, тепер Джордан може собі дозволити втратити лише чотири голоси.
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