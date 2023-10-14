Джим Джордан, фото: Associated Press

https://racurs.ua/ua/n188277-respublikanci-vysunuly-trampista-na-posadu-spikera-palaty-predstavnykiv.html

Ракурс

Республіканці висунули кандидатуру Джима Джордана на посаду спікера Конгресу США, повідомляє Bloomberg.

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Він виступає проти збільшення допомоги для України. Окрім цього, його називають прихильником колишнього американського президента Дональда Трампа.

Ці події відбуваються після того, як колишнього спікера, республіканця Кевіна Маккарті зняли з посади. Він пішов на угоду з Білим домом щодо розблокування роботи уряду та обіцянки внести законопроект про допомогу Україні.

Джордан, кандидатуру якого внесли республіканці ще жорсткіше налаштований до України.

Він був першим главою «Кокусу Свободи» — консервативного про-трампівського угруповання в Палаті представників Конгресу.

59-річний конгресмен-республіканець від штату Огайо очолює юридичний комітет Палати представників та керував розслідуваннями щодо адміністрації Байдена.

DW пише, що Джордан неодноразово голосував проти збільшення військової допомоги Україні, заявляючи, що «головною проблемою в умах американців є не Україна, а ситуація на кордонах США та злочинність на вулицях».

Також конгресмена звинувачували в активній участі у спробах екс-президента скасувати результати виборів у 2020 році. І, нарешті, Джордан очолює ініціативну групу з імпічменту президента Байдена.

Наразі незрозуміло, чи зможуть обрати Джордана.

Після того, як він виграв номінацію на посаду спікера, республіканці провели ще одне тестове голосування — щоб зрозуміти, скільки готові проголосувати за Джордана у залі.

152 висловилися «за» та 55 — «проти». Як пишуть американські ЗМІ, тепер Джордан може собі дозволити втратити лише чотири голоси.