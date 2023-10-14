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Ракурс
Республиканцы выдвинули трамписта на должность спикера Палаты представителей США

Республиканцы выдвинули трамписта на должность спикера Палаты представителей

14 окт 2023, 09:38
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Республіканці висунули кандидатуру Джима Джордана на посаду спікера Конгресу США, повідомляє Bloomberg.


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Він виступає проти збільшення допомоги для України. Окрім цього, його називають прихильником колишнього американського президента Дональда Трампа.

Ці події відбуваються після того, як колишнього спікера, республіканця Кевіна Маккарті зняли з посади. Він пішов на угоду з Білим домом щодо розблокування роботи уряду та обіцянки внести законопроект про допомогу Україні.

Профіль Джордана на сайті Конгресу

Джордан, кандидатуру якого внесли республіканці ще жорсткіше налаштований до України.

Він був першим главою «Кокусу Свободи» — консервативного про-трампівського угруповання в Палаті представників Конгресу.

59-річний конгресмен-республіканець від штату Огайо очолює юридичний комітет Палати представників та керував розслідуваннями щодо адміністрації Байдена.

DW пише, що Джордан неодноразово голосував проти збільшення військової допомоги Україні, заявляючи, що «головною проблемою в умах американців є не Україна, а ситуація на кордонах США та злочинність на вулицях».

Також конгресмена звинувачували в активній участі у спробах екс-президента скасувати результати виборів у 2020 році. І, нарешті, Джордан очолює ініціативну групу з імпічменту президента Байдена.

Наразі незрозуміло, чи зможуть обрати Джордана.

Після того, як він виграв номінацію на посаду спікера, республіканці провели ще одне тестове голосування — щоб зрозуміти, скільки готові проголосувати за Джордана у залі.

152 висловилися «за» та 55 — «проти». Як пишуть американські ЗМІ, тепер Джордан може собі дозволити втратити лише чотири голоси.

Источник: Ракурс


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