Часть Курской области осталась без света из-за обстрелов. Фото:

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Ракурс

Частина Курської області росії залишилася без електропостачання.

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Російська диктатура заявила про обстріл зі сторони України. Начебто був обстріляний Глушківський район, але ніхто з мирних жителів не постраждав. Про це губернатор Курської області Роман Старовойт 14 жовтня повідомив у Telegram.

Зазначається, що внаслідок прильотів без світла залишилися селище Тіткіне та села Коров’яківка, Олексіївка і Попово-Лежачи. Крім того, внаслідок вибухів виникла пожежа — горіла трава, яку нібито вже загасили пожежники.

Нагадаємо, 13 жовтня невідомий безпілотник авіаційного типу атакував завод імені 50-річчя СРСР у Брянській області рф. Росіяни намагалися збити БПЛА з курсу засобами радіоелектронної боротьби, але він все-одно влучив на дах одного із цехів підприємства та вибухнув.